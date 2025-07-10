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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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"Більше розуміння знаходжу у Зеленського": Дуда про Волинську трагедію

Питання Волинської трагедії залишається однією зі складних тем у відносинах між Польщею та Україною.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Володимир Зеленський та Анджей Дуда

Президент України Володимир Зеленський та президентПольщі Анджей Дуда / © prezydent.pl

Президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю заявив, що під час розмови з Володимиром Зеленським отримав від нього щире зізнання щодо незнання про Волинську трагедію та злочини проти поляків, адже, за словами Зеленського, «цьому не навчали в школі».

Про це повідомляє польське видання RMF24.

Анджей Дуда, який завершує свою другу каденцію, розповів про свої бесіди з українськими президентами щодо Волинської трагедії. Він зазначив, що обговорював це питання як з Петром Порошенком, так і з Володимиром Зеленським.

«Не приховую, що завжди мав враження, що більше розуміння знаходжу у президента Зеленського», — розповів Дуда.

За словами польського президента, Зеленський говорив правду, коли сказав, що «ніколи не чув» про вбивства поляків на Волині.

«У школі нас про це не вчили», — процитував Дуда слова Зеленського.

Політик також зауважив, що вважає хибними переконання деяких поляків про те, що мешканці Західної України багато знають про складну історію та злочини, скоєні в минулому, адже про такі речі ніхто не хоче розповідати своїм нащадкам.

«Чи впевнені ви, що дідусь хвалився своїм онукам, до колиски розповідав, як убив сусідку вилами і розтрощив її дитину об сарай?» — запитав журналістів Дуда.

Цим риторичним питанням президент Польщі підкреслив, що такі трагічні події могли не передаватися з покоління в покоління у родинах, що пояснює неосвіченість молодшого покоління.

Волинська трагедія, або Волинська різанина, — це події 1943-1944 років на Волині та Східній Галичині, пов’язані з етнічними чистками польського населення, які здійснювалися українськими націоналістами. Це питання досі залишається чутливим у двосторонніх відносинах і вимагає складного дипломатичного діалогу.

Нагадаємо, Дуда підписав закон про «геноцид на Волині». Цей закон оголошує 11 липня днем пам’яті про «жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА» в роки Другої світової війни.

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