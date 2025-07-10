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ПСЖ знищив "Реал" і вийшов до фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 (відео)
У вирішальному матчі турніру парижани зіграють проти лондонського "Челсі".
Французький ПСЖ розгромив мадридський "Реал" у матчі 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на арені "Мідоулендс Стедіум" в Іст-Резерфорді завершився з рахунком 4:0.
Парижани шокували "вершкових" двома швидкими голами. Уже на 6-й хвилині зустрічі рахунок відкрив Фабіан Руїс після того, як Усман Дембеле обікрав Рауля Асенсіо.
На 9-й хвилині підопічні Луїса Енріке подвоїли свою перевагу в рахунку. Антоніо Рюдігер припустився грубої помилки перед власним карним майданчиком, а Дембеле реалізув вихід один на один з Тібо Куртуа.
На 24-й хвилині чинний переможець Ліги чемпіонів зробив рахунок розгромним. Фабіан Руїс оформив дубль, розстрілявши ворота "Королівського клубу" після передачі Ашрафа Хакімі з правого флангу.
Відповісти бодай одним забити м'ячем підопічні Хабі Алонсо так і не зуміли.
А ось ПСЖ наприкінці поєдинку забив учетверте – на 87-й хвилині Гонсалу Рамуш з меж штрафного з розвороту відправив м'яч до сітки після передачі Бредлі Барколя.
Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів увесь матч на лавці для запасних. Ворота мадридців захищав бельгієць Тібо Куртуа.
Зазначимо, що в другому таймі на заміну в "Реала" вийшов Лука Модрич, для якого цей матч став останнім за мадридський клуб. 39-річний хорватський півзахисник, який є володарем "Золотого м'яча" 2018 року, продовжить кар'єру в італійському "Мілані".
Огляд матчу ПСЖ – "Реал" Мадрид
Буде додано незабаром.
У фіналі ПСЖ зустрінеться з англійським "Челсі", який в іншому півфіналі обіграв бразильський "Флуміненсе" (2:0).
Фінальний матч КЧС-2025 відбудеться у неділю, 13 липня, в Нью-Йорку на арені MetLife Stadium, яка вміщує 82 500 глядачів. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.
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Також повідомлялося, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.