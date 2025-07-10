ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
215
Час на прочитання
2 хв

ПСЖ знищив "Реал" і вийшов до фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 (відео)

У вирішальному матчі турніру парижани зіграють проти лондонського "Челсі".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ПСЖ – "Реал" Мадрид

ПСЖ – "Реал" Мадрид / © Associated Press

Французький ПСЖ розгромив мадридський "Реал" у матчі 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на арені "Мідоулендс Стедіум" в Іст-Резерфорді завершився з рахунком 4:0.

Парижани шокували "вершкових" двома швидкими голами. Уже на 6-й хвилині зустрічі рахунок відкрив Фабіан Руїс після того, як Усман Дембеле обікрав Рауля Асенсіо.

На 9-й хвилині підопічні Луїса Енріке подвоїли свою перевагу в рахунку. Антоніо Рюдігер припустився грубої помилки перед власним карним майданчиком, а Дембеле реалізув вихід один на один з Тібо Куртуа.

На 24-й хвилині чинний переможець Ліги чемпіонів зробив рахунок розгромним. Фабіан Руїс оформив дубль, розстрілявши ворота "Королівського клубу" після передачі Ашрафа Хакімі з правого флангу.

Відповісти бодай одним забити м'ячем підопічні Хабі Алонсо так і не зуміли.

А ось ПСЖ наприкінці поєдинку забив учетверте – на 87-й хвилині Гонсалу Рамуш з меж штрафного з розвороту відправив м'яч до сітки після передачі Бредлі Барколя.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів увесь матч на лавці для запасних. Ворота мадридців захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Зазначимо, що в другому таймі на заміну в "Реала" вийшов Лука Модрич, для якого цей матч став останнім за мадридський клуб. 39-річний хорватський півзахисник, який є володарем "Золотого м'яча" 2018 року, продовжить кар'єру в італійському "Мілані".

Огляд матчу ПСЖ – "Реал" Мадрид

Буде додано незабаром.

У фіналі ПСЖ зустрінеться з англійським "Челсі", який в іншому півфіналі обіграв бразильський "Флуміненсе" (2:0).

Фінальний матч КЧС-2025 відбудеться у неділю, 13 липня, в Нью-Йорку на арені MetLife Stadium, яка вміщує 82 500 глядачів. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Клубного чемпіонату світу-2025.

Також повідомлялося, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie