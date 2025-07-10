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Войну на истощение мы постепенно проигрываем — Тарас Чмут
Война на истощение ведет к поражению Украины, а у политического руководства нет понимания критичности ситуации и четкой стратегии победы.
Украина постепенно проигрывает войну на истощение, а у политического руководства страны нет осознания возможности поражения.
Об этом сказал руководитель фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в интервью Украинской правде.
"Сейчас мы приближаемся к ее концу, я не знаю. Но то, что война на истощение нами понемногу проигрывается - это правда", - подчеркнул Чмут.
По его словам, представители власти не осознают масштаб накапливающихся проблем и перекладывают ответственность или игнорируют угрозы.
"Люди, которые отвечают за сложные решения, почему-то думают, что накапливающиеся проблемы или не имеют значения, или должны решиться кем-то другим. Мол, "проблема пройдет сама собой"", - отметил Чмут.
Он также упомянул выступление на панели в Давосе два года назад, где слышал от западных партнеров лишь общие фразы о “неизбежной победе Украины”, однако никто не смог объяснить, каким путем она должна быть достигнута.
"Что должно произойти конкретно? Убить всех россиян? Развалить Россию? Нет ответа. А тогда возникает вопрос: а не приближаемся ли мы к поражению? И что такое поражение?" – сказал он.
Чмут подчеркнул, что в Украине есть люди во власти, которые работают эффективно, однако в целом система выглядит как тонущий корабль.
“Мы понемногу вычерпываем воду из корабля, который дальше тонет”, – резюмировал он.
Кроме того, Тарас Чмут рассказал, почему Украине труднее вести затяжную войну. По его словам, у России сильная армия и самодостаточный ВПК.