Войну на истощение мы постепенно проигрываем — Тарас Чмут

Тарас Чмут. / © ТСН.ua

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Украина постепенно проигрывает войну на истощение, а у политического руководства страны нет осознания возможности поражения.

Об этом сказал руководитель фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в интервью Украинской правде.

"Сейчас мы приближаемся к ее концу, я не знаю. Но то, что война на истощение нами понемногу проигрывается - это правда", - подчеркнул Чмут.

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По его словам, представители власти не осознают масштаб накапливающихся проблем и перекладывают ответственность или игнорируют угрозы.

"Люди, которые отвечают за сложные решения, почему-то думают, что накапливающиеся проблемы или не имеют значения, или должны решиться кем-то другим. Мол, "проблема пройдет сама собой"", - отметил Чмут.

Он также упомянул выступление на панели в Давосе два года назад, где слышал от западных партнеров лишь общие фразы о “неизбежной победе Украины”, однако никто не смог объяснить, каким путем она должна быть достигнута.

"Что должно произойти конкретно? Убить всех россиян? Развалить Россию? Нет ответа. А тогда возникает вопрос: а не приближаемся ли мы к поражению? И что такое поражение?" – сказал он.

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Чмут подчеркнул, что в Украине есть люди во власти, которые работают эффективно, однако в целом система выглядит как тонущий корабль.

“Мы понемногу вычерпываем воду из корабля, который дальше тонет”, – резюмировал он.

Кроме того, Тарас Чмут рассказал, почему Украине труднее вести затяжную войну. По его словам, у России сильная армия и самодостаточный ВПК.