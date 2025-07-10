Війну на виснаження ми потроху програємо — Тарас Чмут

Тарас Чмут / © ТСН.ua

Реклама

Україна поступово програє війну на виснаження, а у політичного керівництва країни немає усвідомлення можливості поразки.

Про це сказав керівник фонду “Повернись живим” Тарас Чмут в інтерв’ю Українській правді.

“Чи зараз ми наближаємося до її кінця, я не знаю. Але те, що війна на виснаження нами потроху програється — це правда”, — наголосив Чмут.

Реклама

За його словами, представники влади не усвідомлюють масштаб проблем, які накопичуються, і перекладають відповідальність або ігнорують загрози.

“Люди, які відповідають за складні рішення, чомусь думають, що ті проблеми, які накопичуються, або не мають значення, або мають вирішитися кимось іншим. Мовляв, “проблема пройде сама собою””, — зазначив Чмут.

Він також згадав виступ на панелі у Давосі два роки тому, де чув від західних партнерів лише загальні фрази про “неминучу перемогу України”, однак ніхто не зміг пояснити, яким саме шляхом вона має бути досягнута.

“Що має статися конкретно? Вбити всіх росіян? Розвалити Росію? Немає відповіді. А тоді виникає питання: а чи не наближаємося ми до поразки? І що таке поразка?” — сказав він.

Реклама

Чмут підкреслив, що в Україні є люди у владі, які працюють ефективно, однак загалом система виглядає як корабель, що тоне.

“Ми потрошечку вичерпуємо воду з корабля, який далі тоне”, — резюмував він.

Крім того Тарас Чмут розповів, чому Україні важче вести затяжну війну. За його словами, у Росії сильна армія та самодостатній ВПК.