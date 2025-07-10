Росія готує прорив на півдні: що відомо про ситуацію

ЗСУ на фронті / © Associated Press

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Російські окупанти проводять перегрупування сил поблизу Запоріжжя та намагаються підтягнути штурмові групи ближче до лінії бойового зіткнення.

Про це повідомив військовий експерт Сергій Братчук в ефірі Київ 24.

За його словами, у регіоні спостерігається оперативна пауза, однак вона тимчасова — триває дорозвідка та інженерна підготовка, зокрема розмінування територій.

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На Півдні ворог намагається створити умови для прориву. Це підтверджується активними роботами зі створення проходів у мінних полях для подальшого просування штурмових підрозділів. За словами експерта, активізація армії РФ по всій лінії фронту лише посилюється.

Окрема увага — Південно-Донецькому напрямку, зокрема Новопавлівському відтинку, який нині залишається одним із найпріоритетніших для російського командування. Ворог не лише концентрує сили, а й може готувати відволікаючі маневри, прикриваючи дії на інших ділянках, зокрема на Донеччині.

Небезпечною залишається і ситуація поблизу Покровська. За оцінкою Братчука, РФ планує охопити Покров фланговим маневром через територію Дніпропетровської області, аби просунутися далі.

Проте українські сили оборони тримають ситуацію під контролем, активно знищують ворожу техніку і не дозволяють закріплюватися на захоплених рубежах.

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Зокрема, морпіхи ЗСУ нещодавно підняли прапор у населеному пункті, не дозволивши окупантам встановити свій триколор. Незважаючи на складність і динамічність ситуації, сили оборони тримають оборону та завдають ворогу втрат.

Нагадаємо, Росії може знадобитися щонайменше 89 років, щоб повністю окупувати Україну, якщо збережуться нинішні темпи просування армії РФ, які пришвидшилися влітку.

За даними The Economist, станом на 9 липня 2025 року, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила від 900 тисяч до 1,3 мільйона військових, з яких 190–350 тисяч — загиблі. Видання зауважує, що кількість зросла особливо в останні тижні, а щоденні втрати Росії зараз найвищі за весь період війни.