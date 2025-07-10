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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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469
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Масовані атаки БпЛА по Україні: у Defense Express оцінили можливості ППО

Експерт пояснив, чому навіть найсучасніші системи ППО не можуть гарантувати 100% перехоплення повітряних загроз.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Безпілотник Shahed

Безпілотник Shahed / © Associated Press

Росія нарощує кількість засобів, якими завдає ударів по Україні.

Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт Defense Express Олег Катков.

«Коли ворог запускає свої дрони, там не лише „шахеди“. І там 700 (в ніч на 9 липня. — Ред.) — це не лише „шахеди“, це разом з пародіями, „Герберами“, тобто пінопластовими, фанерними дронами-обманками. З хибними цілями, як називає командування Повітряних сил. Тому це не лише „шахеди“ були. Певна частина з них, приблизно 50-60% — це якраз „шахеди“», — зазначив він.

Катков додав, що ворог, не запускаючи дрони кілька днів, може накопичити значний запас і використати його в одній масованій атаці.

«За даними Головного управління розвідки Міноборони України станом на кінець весни — початок червня, ворог виробляв 90 „шахедів“ на добу. Вочевидь, зараз може йти мова про сотню. І якщо, наприклад, в один день він не запускає їх або запускає 10, а не всі 100, то за декілька днів можна накопичити доволі значну масу саме „шахедів“, додати до них дрони інших типів — ті самі пародії на „Гербери“ — і запустити 700», — пояснив експерт.

Він також наголосив, що жодна система ППО у світі не здатна збивати 100% ворожих цілей.

«Візьмемо українську, яка найнасиченіша у Європі. Візьмемо ізраїльську — то вони демонструють рівень перехоплення цілей на 90-95%. Це означає, що якщо ворог запустив умовно 300 „шахедів“, найкраща ППО все одно пропустить близько 30-15. І для розуміння — 30 „шахедів“ — це вага бойових частин від кожного по 50 до 90 кілограмів. Тобто умовно кажучи, це до 3 тонн вибухових речовин. Ми маємо бути готові до того, що жодна система у світі не демонструє 100%, це недосяжний показник у принципі», — сказав Катков.

Окремо експерт звернув увагу на важливість економічної доцільності у знищенні таких цілей.

«Тобто якщо ми подивимось на статистику, наприклад, ізраїльський „Залізний купол“ — 95%, насправді менше, 90%, бо пропускає часом. Є такі аспекти, ми повинні бути до них готові. І, звісно, мова повинна йти про те, щоб збивати ті „шахеди“ максимально ефективно дешевими засобами, бо на них не напасешся нічого», — зазначив він.

За його словами, проти дронів найекономічніше працюють мобільні вогневі групи, зенітна артилерія, кулеметне озброєння, а також зенітні дрони, які Україна може масово виробляти.

«Тут така ситуація, що єдине, що проти них зараз економічно ефективно працює — це мобільні вогневі групи, зенітна артилерія, кулеметне озброєння. І будемо сподіватися на те, що зенітні дрони, які Україна може виробляти у високих тиражах. Ми вочевидь зробили ставку на те, щоб використовувати зенітні дрони. Це тому, що Україна може виробляти декілька сотень таких дронів на добу», — додав Катков.

Раніше повідомлялося, що Україна може зіткнутися з критичною нестачею ракет для систем протиповітряної оборони ще до кінця літа.

Ми раніше інформували, що Росія збільшує кількість атак дронами.

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