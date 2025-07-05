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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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57
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"Шахедів" дедалі більше: чи зможуть дрони-перехоплювачі замінити ППО

Росія збільшує кількість атак дронами. Навіть найсучасніші перехоплювачі не можуть повністю захистити міста — через технічні й логістичні обмеження.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Шахеди

Шахеди / © t.me/SJTF_Odesa

Дрони-перехоплювачі активно застосовуються українськими захисниками для боротьби з «Шахедами», однак повністю замінити системи протиповітряної оборони вони не здатні.

Про це йдеться в матеріалі The Telegraph.

Від кінця травня Росія шість разів оновила рекорд за кількістю безпілотників, випущених по Україні. Один з українських посадовців у коментарі виданню припустив, що найближчим часом щоденна кількість «Шахедів», які запускає РФ, може сягати 1000. У таких умовах класичні засоби ППО, як-от ракети чи зенітні установки, стають надто дорогими для масового застосування. Водночас системи радіоелектронної боротьби не забезпечують повного перехоплення всіх цілей.

Саме тому розглядається ширше використання дронів-перехоплювачів — апаратів, які можуть під керуванням оператора знищувати ворожі БПЛА. Але й у цієї технології є серйозні обмеження. Щоб перехопити «Шахед», перехоплювач має бути швидшим, а отже — дорожчим. Його вага повинна бути мінімальною, щоб забезпечити потрібну швидкість і маневровість. Деякі зразки не мають боєголовок і працюють як тарани — збивають цілі зіткненням.

Експерт з безпеки Марсель Пліхта, колишній аналітик розвідки армії США, зазначає: навіть за умови, що є достатня кількість дронів-перехоплювачів, їх потрібно рівномірно розміщувати у найбільш ймовірних зонах ударів — в Києві, Одесі, центральних регіонах. Крім того, РФ часто змінює маршрути польоту дронів, що вимагає гнучкості в розгортанні таких систем. Окрему проблему становить керування: на кожен апарат потрібен пілот.

«Ми вже використовуємо їх, і ми розширюємо їхнє застосування. Але вони не можуть замінити все. Потрібно розуміти, що протиповітряна оборона від дронів. Вони працюють тільки локально. І вони не завжди можуть літати, в погану погоду, в тумані тощо», — зазначив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

Саме тому, попри активну модернізацію, в Україні потребують застосування МіГ-29, F-16 та звичайних ППО-комплексів, а також задіюють мобільні кулеметні групи — які, за даними The Telegraph, відповідають за близько 50% успішних перехоплень «Шахедів».

Нагадаємо, Зеленський заявив, що під час атаки 4 липня десятки ворожих дронів були знищені українськими дронами-перехоплювачами.

Також відомо, що дрон-перехоплювач Генерал Черешня AIR вперше перехопив російські БпЛА типу «Гербер», які застосовують поряд із Shahed.

Раніше в Україні представили багатоцільовий дрон «Батяр», здатний виконувати ударні й оборонні завдання. Його розробили й запустили у виробництво лише за сім місяців.

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