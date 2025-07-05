Український FPV-дрон вперше збив російську "Герберу" (фото)

Український дрон

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В Україні вперше вдалося збити ворожий дрон типу «Гербера» у повітрі за допомогою FPV-дрона-перехоплювача Генерал Черешня AIR.

Про це повідомили розробники інноваційного безпілотника у Facebook.

За їхніми словами, це перший зафіксований випадок повітряного перехоплення такого типу дрона без використання дорогих засобів ППО. Раніше Генерал Черешня AIR успішно знищував ворожі розвідувальні БпЛА, зокрема типів Zala, Supercam, Merlin та Орлан.

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«Гербери» — це новий елемент гібридної загрози. Вони простіші за конструкцією, менш помітні для радарів, можуть імітувати атаки дронів-камікадзе, виконувати розвідку або завдавати ударів по цілях. Останнім часом РФ активно поєднує їх із Shahed у масованих атаках.

Знищення «Гербери» підтвердив підрозділ РУБпАК СП ОАБ НГУ (в/ч 3101), який використовував дрон Генерал Черешня AIR для точкової атаки в повітрі.

«Ми живемо в епоху масованих дронових атак, і не можемо дозволити собі стріляти ракетами в кожну фанерну мішень. Водночас ці 'мішені' можуть нести смерть і руйнування», — наголошують інженери miltech-проєкту.

За їхніми словами, успішне перехоплення «Гербери» демонструє, що українська військова інженерія здатна оперативно реагувати на нові загрози і забезпечити ефективний захист без надмірних витрат.

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Характеристика українського дрона «Генерал Черешня AIR»

«Генерал Черешня AIR» — це новітній український FPV-дрон-перехоплювач, розроблений miltech-компанією «Генерал Черешня» для ефективної боротьби з розвідувальними та ударними безпілотниками противника.

Основні особливості

Тип: FPV-дрон-перехоплювач

Призначення: Ураження ворожих дронів, включно з такими малопомітними цілями, як «Гербера», Zala, Supercam, Merlin, Орлан

Ключові переваги:

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Мобільність: швидкий запуск і застосування в різних умовах

Точність: здатний вражати цілі точково

Економічність: значно дешевший за зенітні ракети, знижує навантаження на ППО

Тактична ефективність: може діяти без використання дорогих ресурсів, як-от ракети ППО, що особливо актуально в умовах масованих атак БпЛА

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Дрон розроблявся з урахуванням обмежених ресурсів України та потреби протистояти гібридним повітряним загрозам. Першим бойовим підтвердженням його ефективності стало знищення в повітрі ворожої «Гербери» — новітнього російського аналога Shahed-136, який важко виявити й перехопити звичайними засобами ППО.

Нагадаємо, в Україні з’явився новий багатоцільовий БпЛА «Батяр», який може виконувати не лише ударні операції. Розробку та запуск виробництва нового дрона вдалося втілити лише за сім місяців.