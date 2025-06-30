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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
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646
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ЗСУ отримали на озброєння новітній дрон "РОННІ-13": що про нього відомо

Новий український дрон здатен діяти вдень і вночі та уражати цілі на великій відстані.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Новітнй дрон "РОННІ-13"

Новітнй дрон «РОННІ-13» / © Міністерство оборони України

Міноборони України офіційно кодифікувало та допустило до експлуатації в ЗСУ новий безпілотник «РОННІ-13» — розроблений українським підприємством з урахуванням реального бойового досвіду.

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки у Facebook.

Новий дрон керується через оптоволоконний канал, має міцну, але легку раму, оснащений ємнісними акумуляторами та потужними безколекторними двигунами. Завдяки цьому «РОННІ-13» здатен нести бойовий заряд для ураження живої сили та техніки противника на значні відстані.

Також безпілотник може комплектуватися різними камерами — для виконання завдань як удень, так і вночі. Розробка повністю адаптована до умов сучасної війни та вже отримала офіційне визнання Міноборони.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ отримали на озброєння новітні дрони ZEUS і HADES.

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