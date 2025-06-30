Світоліна піднялася в рейтингу WTA перед стартом Wimbledon-2025

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила свій рейтинг перед стартом основної сітки Wimbledon-2025. У ньому перша ракетка України Еліна Світоліна посідає 13-те місце.

Порівняно з попереднім рейтингом Еліна піднялася на одну позицію у світовій класифікації.

У топ-3 рейтингу WTA змін не відбулося. Лідирувати продовжує нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко. На другій та третій позиціях відповідно йдуть американки Корі Гауфф та Джессіка Пегула.

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Рейтинг WTA станом на 30 червня 2025 року

1. Аріна Соболенко – 11640 очок

2. Корі Гауфф (США) – 7899

3. Джессіка Пегула (США) – 6483

4. Іга Швьонтек (Польща) – 4943 (+4 позицій)

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5. Жасмін Паоліні (Італія) – 4806 (-1)

6. Чжен Ціньвень (Китай) – 4803 (-1)

7. Мірра Андрєєва – 4743

8. Медісон Кіз (США) – 4484 (-2)

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9. Паула Бадоса (Іспанія) – 3668

10. Емма Наварро (США) – 3610

...

13. Еліна Світоліна (Україна) – 3094 (+1)

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26. Марта Костюк (Україна) – 1736

42. Даяна Ястремська (Україна) – 1306

68. Юлія Стародубцева (Україна) – 935 (-1)

117. Ангеліна Калініна (Україна) – 613 (-10)

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162. Дар'я Снігур (Україна) – 451 (+1)

193. Олександра Олійникова (Україна) – 366 (+3)

234. Анастасія Соболєва (Україна) – 312

256. Валерія Страхова (Україна) – 288

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290. Леся Цуренко (Україна) – 245

Матчі основної сітки Wimbledon-2025 відбудуться від 30 червня до 13 липня. Раніше українські тенісистки дізналися своїх суперниць у першому колі трав'яного мейджора.

Чинною чемпіонкою Вімблдонського турніру є чешка Барбора Крейчикова, яка торік у фіналі перемогла італійку Жасмін Паоліні.

Найкращий результат серед українок на Wimbledon-2024 показала Світоліна, яка зупинилися у чвертьфіналі, програвши Олені Рибакіній з Казахстану.

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