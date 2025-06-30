- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 432
- Час на прочитання
- 1 хв
Світоліна піднялася в рейтингу WTA перед стартом Wimbledon-2025
Еліна тепер посідає 13-ту сходинку в рейтингу найкращих тенісисток планети.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила свій рейтинг перед стартом основної сітки Wimbledon-2025. У ньому перша ракетка України Еліна Світоліна посідає 13-те місце.
Порівняно з попереднім рейтингом Еліна піднялася на одну позицію у світовій класифікації.
У топ-3 рейтингу WTA змін не відбулося. Лідирувати продовжує нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко. На другій та третій позиціях відповідно йдуть американки Корі Гауфф та Джессіка Пегула.
Рейтинг WTA станом на 30 червня 2025 року
1. Аріна Соболенко – 11640 очок
2. Корі Гауфф (США) – 7899
3. Джессіка Пегула (США) – 6483
4. Іга Швьонтек (Польща) – 4943 (+4 позицій)
5. Жасмін Паоліні (Італія) – 4806 (-1)
6. Чжен Ціньвень (Китай) – 4803 (-1)
7. Мірра Андрєєва – 4743
8. Медісон Кіз (США) – 4484 (-2)
9. Паула Бадоса (Іспанія) – 3668
10. Емма Наварро (США) – 3610
...
13. Еліна Світоліна (Україна) – 3094 (+1)
26. Марта Костюк (Україна) – 1736
42. Даяна Ястремська (Україна) – 1306
68. Юлія Стародубцева (Україна) – 935 (-1)
117. Ангеліна Калініна (Україна) – 613 (-10)
162. Дар'я Снігур (Україна) – 451 (+1)
193. Олександра Олійникова (Україна) – 366 (+3)
234. Анастасія Соболєва (Україна) – 312
256. Валерія Страхова (Україна) – 288
290. Леся Цуренко (Україна) – 245
Матчі основної сітки Wimbledon-2025 відбудуться від 30 червня до 13 липня. Раніше українські тенісистки дізналися своїх суперниць у першому колі трав'яного мейджора.
Чинною чемпіонкою Вімблдонського турніру є чешка Барбора Крейчикова, яка торік у фіналі перемогла італійку Жасмін Паоліні.
Найкращий результат серед українок на Wimbledon-2024 показала Світоліна, яка зупинилися у чвертьфіналі, програвши Олені Рибакіній з Казахстану.