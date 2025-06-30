Свитолина поднялась в рейтинге WTA перед стартом Wimbledon-2025

Элина Свитолина / © Associated Press

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Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила свой рейтинг перед стартом основной сетки Wimbledon-2025. В нем первая ракетка Украины Элина Свитолина занимает 13-е место.

По сравнению с предыдущим рейтингом, Элина поднялась на одну позицию в мировой классификации.

В топ-3 рейтинге WTA изменений не произошло. Лидировать продолжает нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко. На второй и третьей позициях соответственно идут американки Кори Гауфф и Джессика Пегула.

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Рейтинг WTA по состоянию на 30 июня 2025 года

1. Арина Соболенко – 11640 очков

2. Кори Гауфф (США) – 7899

3. Джессика Пегула (США) – 6483

4. Ига Швентек (Польша) – 4943 (+4 позиций)

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5. Жасмин Паолини (Италия) – 4806 (-1)

6. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4803 (-1)

7. Мирра Андреева – 4743

8. Мэдисон Киз (США) – 4484 (-2)

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9. Паула Бадоса (Испания) – 3668

10. Эмма Наварро (США) – 3610

...

13. Элина Свитолина (Украина) – 3094 (+1)

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26. Марта Костюк (Украина) – 1736

42. Даяна Ястремская (Украина) – 1306

68. Юлия Стародубцева (Украина) – 935 (-1)

117. Ангелина Калинина (Украина) – 613 (-10)

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162. Дарья Снигур (Украина) – 451 (+1)

193. Александра Олейникова (Украина) – 366 (+3)

234. Анастасия Соболева (Украина) – 312

256. Валерия Страхова (Украина) – 288

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290. Леся Цуренко (Украина) – 245

Матчи основной сетки Wimbledon-2025 состоятся с 30 июня по 13 июля. Ранее украинские теннисистки узнали своих соперниц в первом круге травяного мэйджора.

Действующей чемпионкой Уимблдонского турнира является чешка Барбора Крейчикова, которая в прошлом году в финале победила итальянку Жасмин Паолини.

Лучший результат среди украинок на Wimbledon-2024 показала Свитолина, которая остановилась в четвертьфинале, проиграв Елене Рыбакиной из Казахстана.

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