- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 431
- Время на прочтение
- 1 мин
Свитолина поднялась в рейтинге WTA перед стартом Wimbledon-2025
Элина теперь занимает 13-е место в рейтинге лучших теннисисток планеты.
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила свой рейтинг перед стартом основной сетки Wimbledon-2025. В нем первая ракетка Украины Элина Свитолина занимает 13-е место.
По сравнению с предыдущим рейтингом, Элина поднялась на одну позицию в мировой классификации.
В топ-3 рейтинге WTA изменений не произошло. Лидировать продолжает нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко. На второй и третьей позициях соответственно идут американки Кори Гауфф и Джессика Пегула.
Рейтинг WTA по состоянию на 30 июня 2025 года
1. Арина Соболенко – 11640 очков
2. Кори Гауфф (США) – 7899
3. Джессика Пегула (США) – 6483
4. Ига Швентек (Польша) – 4943 (+4 позиций)
5. Жасмин Паолини (Италия) – 4806 (-1)
6. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4803 (-1)
7. Мирра Андреева – 4743
8. Мэдисон Киз (США) – 4484 (-2)
9. Паула Бадоса (Испания) – 3668
10. Эмма Наварро (США) – 3610
...
13. Элина Свитолина (Украина) – 3094 (+1)
26. Марта Костюк (Украина) – 1736
42. Даяна Ястремская (Украина) – 1306
68. Юлия Стародубцева (Украина) – 935 (-1)
117. Ангелина Калинина (Украина) – 613 (-10)
162. Дарья Снигур (Украина) – 451 (+1)
193. Александра Олейникова (Украина) – 366 (+3)
234. Анастасия Соболева (Украина) – 312
256. Валерия Страхова (Украина) – 288
290. Леся Цуренко (Украина) – 245
Матчи основной сетки Wimbledon-2025 состоятся с 30 июня по 13 июля. Ранее украинские теннисистки узнали своих соперниц в первом круге травяного мэйджора.
Действующей чемпионкой Уимблдонского турнира является чешка Барбора Крейчикова, которая в прошлом году в финале победила итальянку Жасмин Паолини.
Лучший результат среди украинок на Wimbledon-2024 показала Свитолина, которая остановилась в четвертьфинале, проиграв Елене Рыбакиной из Казахстана.