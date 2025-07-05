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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
252
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1 хв

В Одесі вибухнула автівка з чоловіком усередині

5 липня надійшло на спецлінію «102» повідомлення про вибух авто Opel на вулиці Варненській в Одесі. За попередньою інформацією, постраждав чоловік.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці інциденту працює поліція

На місці інциденту працює поліція / © Національна поліція України

Сьогодні вранці в Одесі на вул. Варненській вибухнув автомобіль Opel. Постраждав чоловік, який перебував усередині. Йому надають меддопомогу.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

«За попередньою інформацією, постраждав чоловік, який зперебував всередині транспортного засобу. Йому надається медична допомога», — йдеться у повідомленні.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та співробітники вибухотехнічної служби.

Нагадаємо, автівка вибухнула біля торгового центру в середмісті Рівного. Постраждало двоє чоловіків.

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Дата публікації
Кількість переглядів
252
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