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В Одесі вибухнула автівка з чоловіком усередині
5 липня надійшло на спецлінію «102» повідомлення про вибух авто Opel на вулиці Варненській в Одесі. За попередньою інформацією, постраждав чоловік.
Сьогодні вранці в Одесі на вул. Варненській вибухнув автомобіль Opel. Постраждав чоловік, який перебував усередині. Йому надають меддопомогу.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
«За попередньою інформацією, постраждав чоловік, який зперебував всередині транспортного засобу. Йому надається медична допомога», — йдеться у повідомленні.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та співробітники вибухотехнічної служби.
Нагадаємо, автівка вибухнула біля торгового центру в середмісті Рівного. Постраждало двоє чоловіків.