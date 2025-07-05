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Вибухи на Хмельниччині 5 липня — що відомо
Основним напрямком удару було місто Старокостянтинів Хмельницької області. Сили ППО знищили 42 «Шахеди».
Сьогодні вночі, а потім зрання, у Хмельницкій області лунали вибухи. Росіяни атакували регіон «Шахедами».
Про деталі повідомив очільник ОВА Сергій Тюрін.
«Основний удар під час сьогоднішніх нічної та ранкової російських атак був спрямований на місто Старокостянтинів.
Під час сигналів «Повітряна тривога» силами ППО було знешкоджено 42 ворожі БПЛА типу «Shahed», — зазначив він.
Наразі місця падіння уламків встановлюються. Інформації щодо пошкоджень, травмованих чи загиблих поки не надходило.
Нагадаємо, у ніч проти 5 липня противник атакував 322-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.
Станом на 09:30 протиповітряною обороною знешкоджено 292 «Shahed» (безпілотники інших типів). 157 — збито вогневими засобами ураження, 135 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.