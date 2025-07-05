РФ атакувала Хмельницьку область / © Associated Press

Реклама

Сьогодні вночі, а потім зрання, у Хмельницкій області лунали вибухи. Росіяни атакували регіон «Шахедами».

Про деталі повідомив очільник ОВА Сергій Тюрін.

«Основний удар під час сьогоднішніх нічної та ранкової російських атак був спрямований на місто Старокостянтинів.

Реклама

Під час сигналів «Повітряна тривога» силами ППО було знешкоджено 42 ворожі БПЛА типу «Shahed», — зазначив він.

Наразі місця падіння уламків встановлюються. Інформації щодо пошкоджень, травмованих чи загиблих поки не надходило.

Нагадаємо, у ніч проти 5 липня противник атакував 322-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

Станом на 09:30 протиповітряною обороною знешкоджено 292 «Shahed» (безпілотники інших типів). 157 — збито вогневими засобами ураження, 135 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Реклама