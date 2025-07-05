ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
435
Время на прочтение
1 мин

Взрывы в Хмельницкой области 5 июля—что известно

Основным направлением удара был город Староконстантинов Хмельницкой области. Силы ПВО уничтожили 42 «Шахеда».

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
РФ атаковала Хмельницкую область

РФ атаковала Хмельницкую область / © Associated Press

Сегодня ночью, а затем с утра, в Хмельницкой области раздавались взрывы. Россияне атаковали регион «Шахедами».

О деталях сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.

«Основной удар во время сегодняшних ночных и утренних российских атак был направлен на город Староконстантинов. Во время сигналов „Воздушная тревога“ силами ПВО было обезврежено 42 вражеских БпЛА типа „Shahed“, — отметил он.

В настоящее время места падения обломков устанавливаются. Информация о повреждениях, травмированных или погибших пока не поступала.

Напомним, в ночь на 5 июля противник атаковал 322 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов с разных направлений.

По состоянию на 09:30 противовоздушной обороной обезврежено 292 «Shahed» (беспилотники других типов) 157 — сбиты огневыми средствами поражения, 135 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie