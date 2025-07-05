Взрывы в Хмельницкой области 5 июля—что известно

РФ атаковала Хмельницкую область / © Associated Press

Реклама

Сегодня ночью, а затем с утра, в Хмельницкой области раздавались взрывы. Россияне атаковали регион «Шахедами».

О деталях сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.

«Основной удар во время сегодняшних ночных и утренних российских атак был направлен на город Староконстантинов. Во время сигналов „Воздушная тревога“ силами ПВО было обезврежено 42 вражеских БпЛА типа „Shahed“, — отметил он.

Реклама

В настоящее время места падения обломков устанавливаются. Информация о повреждениях, травмированных или погибших пока не поступала.

Напомним, в ночь на 5 июля противник атаковал 322 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов с разных направлений.

По состоянию на 09:30 противовоздушной обороной обезврежено 292 «Shahed» (беспилотники других типов) 157 — сбиты огневыми средствами поражения, 135 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.