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- Украина
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В Одессе взорвался автомобиль с мужчиной внутри
5 июля поступило на спецлинию «102» сообщение о взрыве авто Opel на улице Варненской в Одессе. По предварительной информации, пострадал мужчина.
Сегодня утром в Одессе по ул. Варненской взорвался автомобиль Opel. Пострадал находившийся внутри мужчина. Ему оказывают медпомощь.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
«По предварительной информации, пострадал мужчина, находившийся внутри транспортного средства. Ему оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и сотрудники взрывотехнической службы.
Напомним, автомобиль взорвался возле торгового центра в центре Ровно. Пострадали двое мужчин.