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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
201
Время на прочтение
1 мин

В Одессе взорвался автомобиль с мужчиной внутри

5 июля поступило на спецлинию «102» сообщение о взрыве авто Opel на улице Варненской в Одессе. По предварительной информации, пострадал мужчина.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На месте инцидента работает полиция

На месте инцидента работает полиция / © Национальная полиция Украины

Сегодня утром в Одессе по ул. Варненской взорвался автомобиль Opel. Пострадал находившийся внутри мужчина. Ему оказывают медпомощь.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

«По предварительной информации, пострадал мужчина, находившийся внутри транспортного средства. Ему оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и сотрудники взрывотехнической службы.

Напомним, автомобиль взорвался возле торгового центра в центре Ровно. Пострадали двое мужчин.

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Дата публикации
Количество просмотров
201
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