Жара отступает: синоптик рассказала, когда в Украине снова станет прохладно

Стало известно, какой будет погода / © Pexels

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В начале июля в Украине ожидается постепенное снижение температуры воздуха.

Об этом сообщила синоптик Наталья Птуха в эфире Новости.LIVE

По ее словам, уже 5 июля температура в большинстве регионов будет колебаться в пределах +22…+28°C, тогда как на Юге и в отдельных районах Закарпатья еще будет держаться +30…+34°C, однако без изнуряющей жары.

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«Даже первая декада июля с колебаниями температуры уже приближается к летнему характеру. Но какой-то стабильной, изнурительной жары пока нет», — отметила синоптик.

С 6 июля ожидается кратковременное повышение температуры и прекращение осадков. Но уже с 8 июля возможно очередное прохождение атмосферных фронтов, которые снова принесут осадки и колебания температуры.

Птуха добавила, что несмотря на переменную погоду, температурный фон в июле уже будет выше, чем в июне.

Напомним, ранее мы писали о том, что в субботу, 5 июля, в Украине прогнозируется теплая, но неустойчивая погода. Местами пройдут дожди, ожидаются грозы, шквалы и град в некоторых регионах.

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