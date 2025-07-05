Украинский FPV-дрон впервые сбил российскую "Герберу" (фото)

Украинский дрон

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В Украине впервые удалось сбить вражеский дрон типа «Гербера» в воздухе с помощью FPV-дрона-перехватчика Генерал Черешня AIR.

Об этом сообщили разработчики инновационного беспилотника в Facebook.

По их словам, это первый зафиксированный случай воздушного перехвата такого типа дрона без использования дорогостоящих средств ПВО. Ранее Генерал Черешня AIR успешно уничтожал вражеские разведывательные БпЛА, в частности типов Zala, Supercam, Merlin и Орлан.

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«Герберы» — это новый элемент гибридной угрозы. Они проще по конструкции, менее заметны для радаров, могут имитировать атаки дронов-камикадзе, выполнять разведку или наносить удары по целям. В последнее время РФ активно сочетает их с Shahed в массированных атаках.

Уничтожение «Герберы» подтвердило подразделение РУБпАК СП ОАБ НГУ (в/ч 3101), которое использовало дрон Генерал Черешня AIR для точечной атаки в воздухе.

«Мы живем в эпоху массированных дроновых атак, и не можем позволить себе стрелять ракетами в каждую фанерную мишень. В то же время эти 'мишени' могут нести смерть и разрушения», — отмечают инженеры miltech-проекта.

По их словам, успешный перехват «Герберы» демонстрирует, что украинская военная инженерия способна оперативно реагировать на новые угрозы и обеспечить эффективную защиту без чрезмерных затрат.

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Характеристика украинского дрона «Генерал Черешня AIR»

«Генерал Черешня AIR " — это новейший украинский FPV-дрон-перехватчик, разработанный miltech-компанией «Генерал Черешня» для эффективной борьбы с разведывательными и ударными беспилотниками противника.

Основные особенности

Тип: FPV-дрон-перехватчик

Назначение: Поражение вражеских дронов, включая такие малозаметные цели, как «Гербера», Zala, Supercam, Merlin, Орлан

Ключевые преимущества:

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Мобильность: быстрый запуск и применение в различных условиях

Точность: способен поражать цели точечно

Экономичность: значительно дешевле зенитных ракет, снижает нагрузку на ПВО

Тактическая эффективность: может действовать без использования дорогостоящих ресурсов, таких как ракеты ПВО, что особенно актуально в условиях массированных атак БпЛА

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Дрон разрабатывался с учетом ограниченных ресурсов Украины и потребности противостоять гибридным воздушным угрозам. Первым боевым подтверждением его эффективности стало уничтожение в воздухе вражеской «Герберы» — новейшего российского аналога Shahed-136, который трудно обнаружить и перехватить обычными средствами ПВО.

Напомним, в Украине появился новый многоцелевой БпЛА «Батяр», который может выполнять не только ударные операции. Разработку и запуск производства нового дрона удалось воплотить всего за семь месяцев.