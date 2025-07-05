"Шахедов" все больше: смогут ли дроны-перехватчики заменить ПВО

Шахеды / © t.me/SJTF_Odesa

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Дроны-перехватчики активно применяются украинскими защитниками для борьбы с «Шахедами», однако полностью заменить системы противовоздушной обороны они не способны.

Об этом говорится в материале The Telegraph.

С конца мая Россия шесть раз обновила рекорд по количеству беспилотников, выпущенных по Украине. Один из украинских чиновников в комментарии изданию предположил, что в ближайшее время ежедневное количество «Шахедов», которые запускает РФ, может достигать 1000. В таких условиях классические средства ПВО, например ракеты или зенитные установки, становятся слишком дорогими для массового применения. В то же время системы радиоэлектронной борьбы не обеспечивают полного перехвата всех целей.

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Именно поэтому рассматривается более широкое использование дронов-перехватчиков — аппаратов, которые могут под управлением оператора уничтожать вражеские БПЛА. Но и у этой технологии есть серьезные ограничения. Чтобы перехватить «Шахед», перехватчик должен быть быстрее, а значит — дороже. Его вес должен быть минимальным, чтобы обеспечить нужную скорость и маневренность. Некоторые образцы не имеют боеголовок и работают как тараны — сбивают цели столкновением.

Эксперт по безопасности Марсель Плихта, бывший аналитик разведки армии США, отмечает: даже при условии, что есть достаточное количество дронов-перехватчиков, их нужно равномерно размещать в наиболее вероятных зонах ударов — в Киеве, Одессе, центральных регионах. Кроме того, РФ часто меняет маршруты полета дронов, что требует гибкости в развертывании таких систем. Отдельную проблему составляет управление: на каждый аппарат нужен пилот.

«Мы уже используем их, и мы расширяем их применение. Но они не могут заменить все. Нужно понимать, что противовоздушная оборона от дронов. Они работают только локально. И они не всегда могут летать, в плохую погоду, в тумане и т.д.», — отметил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

Именно поэтому, несмотря на активную модернизацию, в Украине нуждаются в применении МиГ-29, F-16 и обычных ПВО-комплексов, а также задействуют мобильные пулеметные группы — которые, по данным The Telegraph, отвечают за около 50% успешных перехватов «Шахедов».

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Напомним, Зеленский заявил, что во время атаки 4 июля десятки вражеских дронов были уничтожены украинскими дронами-перехватчиками.

Также известно, что дрон-перехватчик Генерал Черешня AIR впервые перехватил российские БпЛА типа «Гербер», которые применяют рядом с Shahed.

Ранее в Украине представили многоцелевой дрон «Батяр», способный выполнять ударные и оборонительные задачи. Его разработали и запустили в производство всего за семь месяцев.