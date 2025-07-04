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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зеленський розповів, чим збивали ворожі дрони під час нічної атаки

Український президент поставив завдання збільшити виготовлення дронів-перехоплювачів для посилення протиповітряної оборони.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Українська ППО

Українська ППО / © ТСН.ua

Під час масованої повітряної атаки на Україну у ніч проти 4 липня десятки російських безпілотників було збито дронами-перехоплювачами.

Про це повідомив у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав, що ворог застосував проти України понад 500 ударних дронів і ракет, значну частину яких вдалося збити засобами ППО.

«Були сьогодні й важливі результати у дронів-перехоплювачів. Десятки «шахедів» були збиті саме перехоплювачами. Максимально це масштабуємо», - наголосив український президент.

За словами Зеленського, поставлено чітке завдання збільшити виробництво саме дронів-перехоплювачів та масштабувати навчання та підготовку операторів таких дронів.

Раніше український президент повідомив про укладену угоду про співпрацю з американською компанією Swift Beat, яка передбачає виготовлення сотень тисяч дронів уже цього року.

Нагадаємо, у цьому ж зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом домовився про подальші кроки для посилення української протиповітряної оборони.

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