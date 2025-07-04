Зеленський розповів, чим збивали ворожі дрони під час нічної атаки

Українська ППО / © ТСН.ua

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Під час масованої повітряної атаки на Україну у ніч проти 4 липня десятки російських безпілотників було збито дронами-перехоплювачами.

Про це повідомив у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав, що ворог застосував проти України понад 500 ударних дронів і ракет, значну частину яких вдалося збити засобами ППО.

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«Були сьогодні й важливі результати у дронів-перехоплювачів. Десятки «шахедів» були збиті саме перехоплювачами. Максимально це масштабуємо», - наголосив український президент.

За словами Зеленського, поставлено чітке завдання збільшити виробництво саме дронів-перехоплювачів та масштабувати навчання та підготовку операторів таких дронів.

Раніше український президент повідомив про укладену угоду про співпрацю з американською компанією Swift Beat, яка передбачає виготовлення сотень тисяч дронів уже цього року.

Нагадаємо, у цьому ж зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом домовився про подальші кроки для посилення української протиповітряної оборони.

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