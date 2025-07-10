Путін посилює літній наступ і прагне зламати волю українців: експерт оцінив ризик прориву

Президент Росії Володимир Путін і війна проти України

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Росія проводить свій наступ останні кілька місяців і отримала незначні здобутки вздовж фронту. Ворог сконцентрований не тільки на Донбасі, але наразі малоймовірно, що росіяни досягнуть прориву. Водночас кампанією авіаударів по Україні Москва прагне знести ППО та зламати волю до спротиву.

Про це у розмові з редактором із питань Європи Financial Times Беном Холлом розповів військовий аналітик Франц-Штефан Гаді.

Наступ РФ і ситуація на фронті

Гаді зазначив, що російська армія проводить свій наступ протягом останніх кількох місяців. Окупанти провели кілька наступальних операцій із досить незначними здобутками вздовж фронту. Фронт не повністю стабільний: ЗСУ відступають з окремих ділянок, а російська армія просувається.

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«Але на даний момент не виглядає дуже ймовірним, що росіяни досягнуть прориву, який можна швидко експлуатувати», — зазначив аналітик.

На його думку, центром тяжіння поточних військових операцій є Донбас. Росіяни намагаються просунутися до Костянтинівки на півдні Донецької області. Також окупанти докладають систематичних зусиль, аби захопити Покровськ, просунутися до наступної області із заходу від міста, а потім також оточити ключові Слов’янськ і Краматорськ — там також зараз ведуться найзапекліші бої.

«Але незважаючи на російські зусилля останні кілька місяців, здобутки не були суттєвими для російських сил, але йдеться насправді про відносні темпи виснаження. І тут українські сили зуміли завдати значної кількості втрат росіянам, але також і самі зазнали», — описав ситуацію Гаді.

Наступ на Дніпропетровську область

Він також оцінив, наскільки значною є поточна операція ворога із намаганнями зайти до Дніпропетровської області.

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«Одне велике питання, яке я маю: чи можуть російські сили в цій області продовжувати оточення Покровська і також загрожувати по суті тилу Слов’янська і Краматорська, а також одночасно просуватися в наступну область? По-друге, я думаю, тут є політичне значення, звісно. Російські війська на землі в іншій області посилають чітке політичне повідомлення, тому що якщо ви поступово просуваєтеся, ви починаєте загрожувати Дніпру, який зараз є свого роду економічним серцем України», — розповів військовий аналітик.

Він додав, що це також чітко демонструє — цілі Кремля не обмежуються Донбасом, вони йдуть далі і мало змінилися від лютого 2022 року.

Чи є загроза для Сум?

Щодо Сум, то Гаді вважає, що дії російської армії в регіоні спрямовані на те, аби зробити місто нестерпним. Сили оборони України змогли відтіснити ворога останніми тижнями, але питання в тому, що українська лінія досить розріджена.

«Найважливішим елементом цієї війни залишаються піхотинці. І в Україні й досі недостатньо піхотинців на фронті. І це величезний виклик. І я думаю, це в певній мірі мікрокосмос стратегії для ЗСУ. І я думаю, це також завдання Генштабу — утримувати свою позицію на фронті, як вона є, і зробити російський наступ якнайдорожчим. І це можна зробити шляхом піхоти, підтриманої артилерією, мінами, дронами — все разом», — розповів Гаді.

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Чи відбувається зараз саме той великий наступ РФ?

Холл поцікавився, чи це є великий літній наступ Росії, чи можна очікувати ще масштабнішого виклику, ще більшого просування?

«Я думаю, термін „наступ“ може викликати невірний образ у нашій уяві. Росіяни фактично наступають від березня. Вони збільшили темп операцій, вони кинули більше живої сили, більше матеріалів у цю боротьбу. Ідея в тому, щоб поступово „гризти“ українську оборону. Головна проблема, з якою стикаються російські сили, — це те, що вони не можуть справді наступати великими формуваннями координаційно», — зауважив Гаді.

Він пояснив це тим, що в окупантів недостатньо організаційних можливостей, і це одна з причин, чому вони досі не змогли справді скористатися проривами. Росіяни наступають, знаходять щілину в обороні, входять у траншею, але через обмежені чисельні ресурси українці зазвичай можуть блокувати цю щілину.

Значення масованих атак по Україні

Аналітик оцінив значення масованих російських атак по Україні. Він зазначив, що одна з головних цілей цієї кампанії авіаударів — зламати українську волю до спротиву.

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«І мушу сказати, що за останні кілька тижнів Україна витримала серію масованих атак, які певно вплинули на український моральний стан, особливо цивільний. Це також впливає на оборонну промисловість, це впливає на майбутнє України. Будь-які інвестиції або відновлення залежать від кампанії ракетно-дронових ударів. Одне з повідомлень, яке відчувають росіяни, — це що навіть якщо буде перемир’я і російські війська не просуватимуться, вони все одно можуть тримати українські міста в заручниках. І це, на мою думку, також покликано стримувати західні інвестиції в Україну», — пояснив Гаді.

Тому, додав він, тут є продумана стратегічна кампанія Росії: зносити ППО — це є одна з головних слабин України.

«Кремль, Путін і певні елементи російського військового керівництва вважають, що цей рік може стати поворотним. Вони вірять, що це нове просування вздовж фронту в поєднанні зі стратегічною кампанією ударів може призвести до того, що Україна опиниться в надзвичайно невигідному становищі для початку перемовин із Росією. І тому, на мою думку, стратегічна кампанія дійсно матиме вплив на загальну військову ситуацію в країні», — розповів аналітик.

До слова, військовий експерт та ветеран війни Олексій Гетьман зауважив, що російська армія за рік просунулась вглиб України лише на 55 км, зазнавши втрат у пів мільйона бійців. Зараз темпи просування ворога ще більшесповільнилися, а втрати — зросли. На сьогодні агресорка намагається витиснути максимум зі свого наступу, однак увже 2026 року її можливості можуть суттєво скоротитися через вичерпання ресурсів: як людських, так і фінансових.

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Свою чергою президент РФ Володимир Путін переконаний, що перевага його армії на полі бою зростає, і що оборона України може впасти найближчими місяцями. Про це пише видання The New York Times. З огляду на російський наступ, диктатор вважає неможливим припинити бойові дії зараз без значних поступок з українського боку.