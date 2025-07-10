Російські військові / © Associated Press

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Російські війська просунулися у населених пунктах Донецької та Харківської областей.

Про це повідомили аналітики проєкту Deep State.

Так, вказано про просування окупантів у Мирному, Торецьку, Леонідівці на Донеччині та біля Борівської Андріївки, Зеленого Гаю на Харківщині.

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Нагадаємо, напередодні речник оперативно-тактичного угруповання «Харків» Павло Шамшин повідомив, що російські війська перетнули держкордон на новій ділянці на Харківщині — на північний схід від селища Великий Бурлук. Українські захисники зупинили цей ворожий наступ.

Водночас на Донеччині загарбники намагаються з трьох сторін оточити Костянтинівку.