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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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93
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Армія РФ просунулась на Донеччині та Харківщині — Deep State

У Deep State на звали населені пункти на сході України, де просунувся ворог.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

Російські війська просунулися у населених пунктах Донецької та Харківської областей.

Про це повідомили аналітики проєкту Deep State.

Так, вказано про просування окупантів у Мирному, Торецьку, Леонідівці на Донеччині та біля Борівської Андріївки, Зеленого Гаю на Харківщині.

Нагадаємо, напередодні речник оперативно-тактичного угруповання «Харків» Павло Шамшин повідомив, що російські війська перетнули держкордон на новій ділянці на Харківщині — на північний схід від селища Великий Бурлук. Українські захисники зупинили цей ворожий наступ.

Водночас на Донеччині загарбники намагаються з трьох сторін оточити Костянтинівку.

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