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- Війна
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Армія РФ просунулась на Донеччині та Харківщині — Deep State
У Deep State на звали населені пункти на сході України, де просунувся ворог.
Російські війська просунулися у населених пунктах Донецької та Харківської областей.
Про це повідомили аналітики проєкту Deep State.
Так, вказано про просування окупантів у Мирному, Торецьку, Леонідівці на Донеччині та біля Борівської Андріївки, Зеленого Гаю на Харківщині.
Нагадаємо, напередодні речник оперативно-тактичного угруповання «Харків» Павло Шамшин повідомив, що російські війська перетнули держкордон на новій ділянці на Харківщині — на північний схід від селища Великий Бурлук. Українські захисники зупинили цей ворожий наступ.
Водночас на Донеччині загарбники намагаються з трьох сторін оточити Костянтинівку.