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Армия РФ продвинулась на Донетчине и Харьковщине — Deep State
В Deep State назвали населенные пункты на востоке Украины, где продвинулся враг.
Российские войска продвинулись в населенных пунктах Донецкой и Харьковской областей.
Об этом сообщили аналитики проекта Deep State.
Так, указано о продвижении оккупантов в Мирном, Торецке, Леонидовке в Донецкой области и возле Боровской Андреевки, Зеленого Гая на Харьковщине.
Напомним, накануне спикер оперативно-тактической группировки «Харьков» Павел Шамшин сообщил, что российские войска пересекли госграницу на новом участке на Харьковщине — северо-восточнее поселка Великий Бурлук. Украинские защитники остановили это вражеское наступление.
В то же время в Донецкой области захватчики пытаются с трех сторон окружить Константиновку.