Российские военные / © Associated Press

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Российские войска продвинулись в населенных пунктах Донецкой и Харьковской областей.

Об этом сообщили аналитики проекта Deep State.

Так, указано о продвижении оккупантов в Мирном, Торецке, Леонидовке в Донецкой области и возле Боровской Андреевки, Зеленого Гая на Харьковщине.

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Напомним, накануне спикер оперативно-тактической группировки «Харьков» Павел Шамшин сообщил, что российские войска пересекли госграницу на новом участке на Харьковщине — северо-восточнее поселка Великий Бурлук. Украинские защитники остановили это вражеское наступление.

В то же время в Донецкой области захватчики пытаются с трех сторон окружить Константиновку.