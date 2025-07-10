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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Армия РФ продвинулась на Донетчине и Харьковщине — Deep State

В Deep State назвали населенные пункты на востоке Украины, где продвинулся враг.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Российские военные

Российские военные / © Associated Press

Российские войска продвинулись в населенных пунктах Донецкой и Харьковской областей.

Об этом сообщили аналитики проекта Deep State.

Так, указано о продвижении оккупантов в Мирном, Торецке, Леонидовке в Донецкой области и возле Боровской Андреевки, Зеленого Гая на Харьковщине.

Напомним, накануне спикер оперативно-тактической группировки «Харьков» Павел Шамшин сообщил, что российские войска пересекли госграницу на новом участке на Харьковщине — северо-восточнее поселка Великий Бурлук. Украинские защитники остановили это вражеское наступление.

В то же время в Донецкой области захватчики пытаются с трех сторон окружить Константиновку.

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