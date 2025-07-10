Росія намагається відновити втрачені позиції на одному з ключових напрямків — попереджає військовий

Сумська область / © Новинарня

Реклама

На Сумському напрямку армія РФ намагається відновити втрачені позиції. Ворог постійно накопичує особовий склад поблизу ЛБЗ та безпосередньо на ньому.

Про це повідомив військовий Станіслав Бунятов із позивним «Осмáн»

Як зазначає Бунятов, наша артилерія, екіпажі БПЛА та піхота своєчасно реагують і знищують живу силу противника.

Реклама

«Подібна динаміка на цьому напрямку майже тиждень», — констатував він.

На жаль, додав він, у відповідь ворожі засоби вогневого ураження завдають нам регулярних втрат.

Як ми писали, російська окупаційна армія застосовує тактику малих штурмових груп на невеликому відрізку кордону в межах Юнаківської та Хотинської громад Сумської області. Проте ця тактика «не дає противнику досягти тих результатів, які б він очікував» — зайти максимально глибоко на територію України та захопити прикордонні райони.

«Якщо говорити про всю протяжність кордону з Росією в межах Сумської області, це близько 550 км, то тільки на такому невеличкому відтинку, в межах Хотінської та Юнаківської громад, ворог застосовує тактику малих штурмових груп,» — сказав речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

Реклама