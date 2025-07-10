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ЄС виділить Україні 2,3 млрд євро: на що будуть спрямовані кошти
Пакет на суму 2,3 млрд включає кредитні гарантії на суму 1,8 млрд євро та понад 500 млн євро у вигляді грантів.
Європейський Союз виділить 2,3 млрд євро на відбудову України. Також буде залучено приватні інвестиціъ.
Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пишуть “Новини Live”.
За її словами, приватні інвестиції будуть спрямовані на:
відновлення будинків
повторне відкриття лікарень
відродження бізнесу
забезпечення енергії.
Фонд також має на меті мобілізувати до 500 млн євро до наступного 2026 року.
Нагадаємо, президентка Єврокомісії оголосила про створення нового фонду для відбудови України. Вона назвала його «найбільшим фондом у світі для підтримки понівеченої війною країни».
Фонд буде створено у співпраці з Німеччиною, Францією, Італією, Польщею та Європейським інвестиційним банком.