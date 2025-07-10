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ЕС выделит Украине 2,3 млрд евро: на что будут направлены средства
Пакет на сумму 2,3 млрд. включает кредитные гарантии на сумму 1,8 млрд. евро и более 500 млн. евро в виде грантов.
Европейский Союз выделит 2,3 млрд евро на восстановление Украины. Также будут привлечены частные инвестиции.
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, пишут «Новости Live».
По ее словам, частные инвестиции будут направлены на:
восстановление домов
повторное открытие больниц
возрождение бизнеса
обеспечение энергии.
Фонд также имеет целью мобилизовать до 500 млн евро до следующего 2026 года.
Напомним, президент Еврокомиссии объявила о создании нового фонда для восстановления Украины. Она назвала его «крупнейшим фондом в мире для поддержки изуродованной войной страны».
Фонд будет создан в сотрудничестве с Германией, Францией, Италией, Польшей и Европейским инвестиционным банком.