В администрации Трампа сделали заявление о "плане Маршалла" для Украины

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что международные партнеры должны помочь Украине в восстановлении, введя для нее свой План Маршалла.

Об этом он сказал во время дискуссии накануне международной конференции по восстановлению Украины URC-2025 в Риме, сообщает "Укринформ".

Политик вспомнил, как после завершения Второй мировой войны США ввели "План Маршалла" для Европы.

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"Я думаю, мы должны сделать то же самое для Украины", - сказал спецпредставитель.

По его словам, ситуация сейчас очень сложная, а потому важно прежде всего добиться прекращения огня. Именно он, говорит дипломат, может привести к завершению этой войны.

"Мне как бывшему солдату трудно понять уровень насилия, который сейчас вы наблюдаете в Украине… Когда ты теряешь более миллиона солдат, это убийство в промышленных масштабах", - подчеркнул Келлог.

Для сравнения он упомянул о том, что армия США вышла из Вьетнама, потеряв там 68 тыс. солдат. Тогда, подчеркнул Келлог, тогда США сказали: "Стоп! Просто остановится!". Теперь украинцы согласились на прекращение огня, но это было одностороннее согласие, констатировал американский чиновник.

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Напомним, президент Чехии Петр Павел призвал европейские страны ускорить развитие оборонного потенциала и взять на себя больше политической ответственности за собственную безопасность. Он отметил, что война России против Украины продолжается, но в то же время Европа демонстрирует тревожную нерешительность в оценках ситуации.

Дата публикации 10:36, 09.07.25 Количество просмотров 14 Трамп создал проблему с оружием для Украины, а затем сам ее решил - Несвитайлов