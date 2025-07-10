В адміністрації Трампа зробили заяву про "план Маршалла" для України

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Спецпредставник американського президента Кіт Келлог заявив, що міжнародні партнери мають допомогти Україні у відбудові, запровадивши для неї свій “План Маршалла”.

Про це він сказав під час дискусії напередодні міжнародної конференції з відновлення України URC-2025 у Римі, повідомляє “Укрінформ”.

Політик згадав, як після завершення Другої світової війни США запровадили “План Маршалла” для Європи.

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“Я думаю, ми маємо зробити те саме для України”, - сказав спецпредставник.

З його слів, ситуація зараз дуже складна, а тому важливо перш за все досягти припинення вогню. Саме воно, каже дипломат, може привести до завершення цієї війни.

“Мені як колишньому солдату важко зрозуміти рівень насильства, який зараз ви спостерігаєте в Україні… Коли ти втрачаєш понад мільйон солдатів, це вбивство в промислових масштабах”, - наголосив Келлог.

Для порівняння він згадав те, що армія США вийшла з В'єтнаму, втративши там 68 тис. солдатів. Тоді, наголосив Келлог, тоді “США сказали: "Стоп! Просто зупиниться!". Тепер українці погодилися на припинення вогню, але це була одностороння згода, констатував американський посадовець.

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Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел закликав європейські країни прискорити розбудову оборонного потенціалу та взяти на себе більше політичної відповідальності за власну безпеку. Він зазначив, що війна Росії проти України триває, але водночас Європа демонструє тривожну нерішучість в оцінках ситуації.

Дата публікації 10:36, 09.07.25 Кількість переглядів 16 Трамп створив проблему зі зброєю для України, а потім сам її вирішив - Несвітайлов