Рубіо та Лавров проведуть нову зустріч: про що говоритимуть

Сергій Лавров / © Associated Press

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Державний секретар США Марко Рубіо зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим на полях засідання міністрів закордонних справ країн Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Куала-Лумпурі в четвер, 10 липня.

Про це заявили в Державному департаменті США та МЗС РФ, повідомляє Reuters.

«Можу підтвердити: така зустріч пропрацьовується», — процитували росЗМІ речницю МЗС Росії Марію Захарову.

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Це буде друга особиста зустріч Рубіо і Лаврова, і відбудеться вона на тлі дедалі більшого розчарування президента США Дональда Трампа Володимиром Путіним.

Нагадаємо, попередня зустріч Рубіо та Лаврова відбулася в Саудівській Аравії в лютому в межах політики адміністрації Трампа, спрямованої на відновлення відносин з РФ і намірів сприяти переговорам про припинення війни Росії проти України.

1 червня за ініціативою російської сторони відбулася телефонна розмова між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Напередодні також стало відомо, що Трамп розглядає можливість підтримки законопроєкту, який передбачає жорсткі антиросійські санкції, зокрема запровадження 500% мита для країн, які купують у Росії нафту, газ, уран та інші товари.

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