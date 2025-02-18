Лавров розповів, що сказав йому Рубіо про "триступеневий мирний план"

У США спростували інформацію про нібито досягнуту угоду між Москвою та Вашингтоном щодо України.

Про це розповів голова МЗС Росії Сергій Лавров, передають росЗМІ.

"Не бачив цієї інформації, але коли переглядав новини, знайшов посилання на заяву глави МЗС Польщі, який розповідав у кулуарах Мюнхена про те, що зустрічався з Келлогом, і той поінформував його про якийсь план врегулювання. Я запитав сьогодні у Рубіо та Волтца, що це означає, вони сказали, що це фейк", — сказав він.

Нагадаємо, раніше журналістка Fox News Джекі Гайнрік, посилаючись на іноземні дипломатичні джерела, близькі до переговорів у Саудівській Аравії, повідомила, що США та держава-агресорка РФ розробили триступеневий мирний план, який серед іншого передбачає проведення виборів в Україні. За їхньої інформацією США та Росія пропонують триетапний мирний план. План передбачає припинення вогню, вибори в Україні, потім підписання остаточної угоди.