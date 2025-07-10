Одна країна віддала Україні всі свої танки і тепер будує армію бронеавтомобілів

Північна Македонія допомагає Україні / © Associated Press

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Уряд Північної Македонії після повномасштабного вторгнення РФ до України віддав нам усі свої танки і та всі штурмовики Су-25.

Про це повідомляє портал Defense Express.

«Проте це було зроблено не просто так, адже Македонія будує армію нового типу, де ставка робиться не на важку техніку та оперативну гнучкість», — зазначають журналісти.

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Македонська армія буде організована навколо бронеавтомобілів за підтримки безпілотників, що має обмежений бюджет.

Однак Македонія планує кооперуватися з Великою Британією, США, Чорногорією і Словенією, які є союзниками НАТО.

Зокрема, македонські збройні сили планують закупити більше бронеавтомобілів JLTV 4×4 та колісних бронетранспортерів Stryker 8×8, які будуть посилені різним набором безпілотних систем.

Підхід Македонії демонструє, чому передавання Україні усіх своїх танків не стало для країни непоправною втратою.

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«Формування механізованих сил навколо колісних мобільних платформ з безпілотниками звучить як сучасна армія, яка намагається максимально оптимізувати свій невеликий бюджет для найбільшої ефективності у сучасній війні», — пишуть журналісти.

На сьогодні військовий бюджет Північної Македонії складає 388,3 млн доларів, з яких третина піде на закупівлю зброї та техніки, і тому йдеться про досить обмежений фінансовий ресурс, який країні доводиться розподіляти розважливо.

«Загалом бачимо, що навіть з невеликими фінансовими ресурсами можна адаптуватися до реалій сьогодення. Це може бути цінним уроком для України, яка має ненайкращу економіку та змушена розставляти пріоритети», — додають аналітики.

Крім того, Україна та Північна Македонія мають тривалу історію взаємної військової підтримки, що бере свій початок чверть століття тому.

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Понад 20 років тому, 2001 року, Україна надала уряду в Скоп’є значну військову допомогу: гелікоптери Мі-8 і Мі-24, літаки Су-25, а також танки Т-72. Ці поставки були важливими для зміцнення обороноздатності македонської армії на тлі загроз з боку албанських збройних формувань.

Після ж початку повномасштабної агресії Кремля Північна Македонія стала однією з небагатьох країн Балкан, що надали Україні військову допомогу.

Крім техніки, уряд надав боєприпаси та стрілецьку зброю, а українські військові брали участь у навчаннях на македонській території.

Раніше повідомлялося, що доки в Україні триває війна, західні уряди скуповують для неї боєприпаси у балканських країнах, зокрема у Боснії та дружній до Росії Сербії. Тож останнім часом виробники зброї на Західних Балканах процвітають.

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