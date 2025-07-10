Британія передасть Україні 5000 ракет ППО

Протиповітряна оборона

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Велика Британія підпише оборонну угоду з Україною, яка передбачає постачання понад 5000 ракет протиповітряної оборони (ППО).

Про це оголосив уряд Великої Британії.

У британському уряді також анонсували, що Лондон надасть Києву до 283 млн фунтів стерлінгів у вигляді двосторонньої допомоги протягом наступного року.

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У межах масштабної оборонної угоди, яка буде підписана на Конференції з відновлення України (URC), буде створено близько 200 нових робочих місць у Британії, а ще 700 буде збережено.

Крім того, держава надасть до 10,5 млн фунтів стерлінгів на Програму реформи управління.

До слова, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна може отримати додаткові системи ППО. За його словами, низка партнерів у Європі мають у своєму розпорядженні необхідні Patriot, і Вашингтон розраховує домогтися їхнього передавання Україні.

А видання The Wall Street Journal напередодні інформувало, що президент США Дональд Трамп думає над тим, щоб відправити до України одну систему Patriot.

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