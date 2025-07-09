Чи отримає Україна Patriot: стало відомо, на що погодився Трамп

Patriot / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп розмірковує над тим, щоб відправити до України ще одну систему протиповітряної оборони Patriot після того, як нещодавно пообіцяв посилити оборону Києва від російських атак.

Про це анонімно повідомили двоє посадовців виданню The Wall Street Journal.

Зі слів одного з них, Білий дім звернувся до Пентагону з проханням надати варіанти додаткового озброєння для України, зокрема і систему Patriot.

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«Передавання ще однієї системи Patriot стало б важливим кроком для Білого дому, адже вперше Трамп схвалив би надання Україні великої системи озброєння понад ту кількість, яку раніше дозволила адміністрація попереднього президента Джо Байдена», — зазначають журналісти.

Також, як пише медіа, посадовці вивчають можливість залучення інших країн до постачання Patriot для Києва. Axios напередодні писав, що Трамп запропонував Німеччині продати одну зі своїх наявних батарей Patriot Україні.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц напередодні зателефонував Трампу з проханням розблокувати перехоплювачі Patriot, які були зупинені на шляху до України.

Мерц заявив про готовність Німеччини придбати батареї Patriot у США та передати їх Україні.

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Німецькі представники підкреслюють, що Німеччина вже надала Україні значну частину своїх ракет Patriot, можливо, навіть більше, ніж США у відносному вираженні.

Рішення Трампа про відправлення оборонної зброї до України було ухвалене після кількох днів консультацій з радниками та світовими лідерами щодо джерел постачання.

Хоча адміністрація Трампа раніше призупиняла постачання, включно з перехоплювачами Patriot, наразі необхідна зброя вже прямує до України.

Західні журналісти вважають, що президент США дав диктаторові «зелене світло». На це вказують посилені атаки по Україні на тлі припинення постачання зброї ЗСУ для захисту від ворога.

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