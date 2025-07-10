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- Укрaїнa
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Рубіо зробив заяву про зброю для України
США продовжують займатися питанням постачання зброї для України.
Держсекретар США Марко Рубо зробив заяву про зброю для України. Зокрема, держава пропонує партнерам передати українцям Patriot.
Про це повідомляє Clash Report.
За словами держсекретаря, річ у тім, що «розгляд озброєнь уповільнився».
«Ніхто не казав, що ми не надсилаємо зброю Україні. Огляд озброєнь уповільнився», — сказав Рубіо.
Він також повідомив, що наша держава може отримати додаткові системи ППО. Так, низка партнерів США в Європі мають у своєму розпорядженні необхідні Києву Patriot, і Вашингтон розраховує домогтися їх передачі Україні.
«США пропонують країнам, які очікують на постачання систем ППО Patriot, відкласти їх заради України”, — сказав посадовець.
Раніше йшлося про те, що Держдеп США гарантує зброю для України. Вашингтон підтвердив свою незмінну підтримку Києва у протистоянні агресії з боку Москви.
Як зазначила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, адміністрація Трампа залишається «глибоко занепокоєною ситуацією в Україні» та прагне «забезпечити українців усім необхідним для захисту». Вона наголошує: США були й залишаються найбільшими союзниками України.
«Нам не байдужа доля цих людей. Президент Трамп чітко висловився щодо масових вбивств, які тривають, і наголосив на потребі досягнення перемир’я. У цьому контексті ми поновлюємо постачання озброєння. Хоча деталі наразі не розголошуються, президент говорив про це відкрито», — заявила Брюс.