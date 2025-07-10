Рубіо зробив заяву про зброю для України

Марко Рубіо / © Associated Press

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Держсекретар США Марко Рубо зробив заяву про зброю для України. Зокрема, держава пропонує партнерам передати українцям Patriot.

Про це повідомляє Clash Report.

За словами держсекретаря, річ у тім, що «розгляд озброєнь уповільнився».

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«Ніхто не казав, що ми не надсилаємо зброю Україні. Огляд озброєнь уповільнився», — сказав Рубіо.

Він також повідомив, що наша держава може отримати додаткові системи ППО. Так, низка партнерів США в Європі мають у своєму розпорядженні необхідні Києву Patriot, і Вашингтон розраховує домогтися їх передачі Україні.

«США пропонують країнам, які очікують на постачання систем ППО Patriot, відкласти їх заради України”, — сказав посадовець.

Раніше йшлося про те, що Держдеп США гарантує зброю для України. Вашингтон підтвердив свою незмінну підтримку Києва у протистоянні агресії з боку Москви.

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Як зазначила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, адміністрація Трампа залишається «глибоко занепокоєною ситуацією в Україні» та прагне «забезпечити українців усім необхідним для захисту». Вона наголошує: США були й залишаються найбільшими союзниками України.

«Нам не байдужа доля цих людей. Президент Трамп чітко висловився щодо масових вбивств, які тривають, і наголосив на потребі досягнення перемир’я. У цьому контексті ми поновлюємо постачання озброєння. Хоча деталі наразі не розголошуються, президент говорив про це відкрито», — заявила Брюс.