У Держдепі США сказали, чи отримає Україна зброю

Прапор США / © Getty Images

Реклама

Держдеп США гарантує зброю для України. Вашингтон підтвердив свою незмінну підтримку Києва в протистоянні агресії з боку Москви.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу.

Як зазначила Брюс, адміністрація Трампа залишається «глибоко занепокоєною ситуацією в Україні» та прагне «забезпечити українців усім необхідним для захисту». Вона наголошує: США були і залишаємося найбільшими союзниками України.

Реклама

«Нам не байдужа доля цих людей. Президент Трамп чітко висловився щодо масових вбивств, які продовжуються, і наголосив на потребі досягнення перемир’я. У цьому контексті ми поновлюємо постачання озброєння. Хоча деталі наразі не розголошуються, президент говорив про це відкрито», — заявила Брюс.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що держава відновить постачання зброї українським силам оборони.

«Ми надішлемо ще зброї. Ми мусимо це зробити, вони мають мати змогу захищатися. Вони зазнають дуже сильних ударів. Зараз вони зазнають дуже сильних ударів. Ми мусимо надіслати більше зброї, насамперед оборонної, але вони зазнають дуже, дуже сильних ударів», — сказав Трамп.

Він також наголосив на тяжких наслідках війни — людських смертях. Американський президент також заявив про глибоке розчарування діями диктатора Путіна, наголосивши, що саме він не припиняє війну.

Реклама