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- Війна
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Ворог атакував Хмельницьку область: перші подробиці від влади (оновлено)
Через нічну російську атаку на Хмельниччину пошкоджено будинок.
Російська армія атакувала Хмельницьку область у ніч проти 9 липня. Наразі відомо про пошкодження приватного будинку.
Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
«За результатами нічної атаки станом на зараз відомо про пошкодження даху та стіни в одному з приватних будинків Хмельницького району», — написав голова ОВА в Мережі.
Повідомлень про постраждалих не надходило.
Згодом Тюрін додав, що вночі сили протиповітряної оборони знешкодили одну крилату ракету та один безпілотник.
Нагадаємо, російські окупанти ц ніч проти 9 липня завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Головними цілями атаки стали Луцьк, Тернопіль і Житомир. Протягом ночі Повітряні сили ЗСУ інформували про польоти ракет і дронів у напрямку Хмельницького та Старокостянтинова, що в області.