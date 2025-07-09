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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Ворог атакував Хмельницьку область: перші подробиці від влади (оновлено)

Через нічну російську атаку на Хмельниччину пошкоджено будинок.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Ракетна атака

Ракетна атака

Російська армія атакувала Хмельницьку область у ніч проти 9 липня. Наразі відомо про пошкодження приватного будинку.

Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«За результатами нічної атаки станом на зараз відомо про пошкодження даху та стіни в одному з приватних будинків Хмельницького району», — написав голова ОВА в Мережі.

Повідомлень про постраждалих не надходило.

Згодом Тюрін додав, що вночі сили протиповітряної оборони знешкодили одну крилату ракету та один безпілотник.

Нагадаємо, російські окупанти ц ніч проти 9 липня завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Головними цілями атаки стали Луцьк, Тернопіль і Житомир. Протягом ночі Повітряні сили ЗСУ інформували про польоти ракет і дронів у напрямку Хмельницького та Старокостянтинова, що в області.

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