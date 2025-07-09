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Враг атаковал Хмельницкую область: первые подробности от власти
Из-за ночной российской атаки на Хмельнитчину поврежден дом.
Российская армия атаковала Хмельницкую область в ночь на 9 июля. Сейчас известно о повреждении частного дома.
Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
«По результатам ночной атаки по состоянию на сейчас известно о повреждении крыши и стены в одном из частных домов Хмельницкого района», — написал глава ОВА в Сети.
Сообщений о пострадавших не поступало.
Тюрин отметил, что информацию о сбивании вражеских целей сообщит позже.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 9 июля нанесли массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Главными целями атаки стали Луцк, Тернополь и Житомир. В течение ночи Воздушные силы ВСУ информировали о полетах ракет и дронов в направлении Хмельницкого и Староконстантинова, что в области.