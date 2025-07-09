Атака на Луцк: сколько дронов и ракет летели на город

Ракетно-дроновая атака

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Во время массированной атаки на Волынскую область в ночь на 9 июля фактически все вражеские беспилотники и ракеты летели на Луцк. В воздушном пространстве региона находились около 50 БпЛА и пять ракет.

Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Иван Рудницкий.

«Этой ночью наша область снова подверглась массированной атаке. Фактически все летело на Луцк. Всего в воздушном пространстве Волыни находились около 50 БПЛА и 5 ракет», — говорится в заявлении главы ОВА.

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Информация о попаданиях уточняется.

Рудницкий сообщил, что сейчас чрезвычайщики тушат пожары на складах одного из предприятий Луцка и гаражного кооператива.

Глава области акцентировал, что по состоянию на сейчас нет сообщений о пострадавших или погибших.

Напомним, в ночь на 9 июля в Луцке гремели сильные взрывы. Утром местные власти сообщили, что враг нанес по Луцку крупнейшую атаку ракетами и дронами за все время полномасштабной войны. Загорелись гаражи на территории одного из кооперативов и возник пожар на территории одного из предприятий.

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