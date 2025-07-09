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Ночная атака РФ по Украине: Польша поднимала в небо истребители
Воздушную тревогу ночью объявляли во всех областях Украины из-за угрозы российских ударных дронов и ракет. Польша регулярно поднимает свои самолеты, когда наблюдаются массированные удары РФ по Украине.
Польша привела в полную боевую готовность свои силы противовоздушной обороны и авиацию из-за массированной атаки России по Украине.
Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
«В связи с атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам на территории Украины, начаты операции польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве», — говорится в сообщении.
Согласно официальной информации, были задействованы все доступные силы и средства, находящиеся в распоряжении Оперативного командующего ВС Польши.
Ранее сообщалось, что Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине.
Основная часть ракет и дронов была направлена в сторону Тернополя и Луцка. Впоследствии мэр Луцка сообщил детали атаки.