Ночная атака РФ по Украине: Польша поднимала в небо истребители

Истребитель

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Польша привела в полную боевую готовность свои силы противовоздушной обороны и авиацию из-за массированной атаки России по Украине.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

«В связи с атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам на территории Украины, начаты операции польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве», — говорится в сообщении.

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Согласно официальной информации, были задействованы все доступные силы и средства, находящиеся в распоряжении Оперативного командующего ВС Польши.

Ранее сообщалось, что Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине.

Основная часть ракет и дронов была направлена в сторону Тернополя и Луцка. Впоследствии мэр Луцка сообщил детали атаки.