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- Війна
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Нічна атака РФ по Україні: Польща піднімала у небо винищувачі
Повітряну тривогу вночі оголошували у всіх областях України через загрозу російських ударних дронів і ракет. Польща регулярно піднімає свої літаки, коли спостерігаються масовані удари РФ по Україні.
Польща привела у повну бойову готовність свої сили протиповітряної оборони та авіацію через масовану атаку Росії по Україні.
Про це повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі.
«У зв’язку з атакою Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах на території України, розпочато операції польської та союзницької авіації в нашому повітряному просторі», — йдеться у повідомленні.
Згідно з офіційною інформацією, були задіяні всі доступні сили та засоби, що перебувають у розпорядженні Оперативного командувача ЗС Польщі. Піднято чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведено у стан найвищої готовності.
Раніше повідомлялося, що Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні.
Основна частина ракет і дронів була спрямована у бік Тернополя та Луцька. Згодом мер Луцька повідомив деталі атаки.