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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Різне
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Магнітна буря 9 липня: яка її потужність

Сонячна активність буде низькою.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У середу, 9 липня, сонячна активність буде на низькому рівні. Магнітна буря - зеленого рівня К-індекс 1.7.

Про це повідомляє ресурс Мeteoagent.

Сьогодні, 9 липня, геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою.

Магнітна буря 9 липня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 9 липня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, хоч активність Сонця зменшилася, але метеозалежні люди відчуватимуть легке погіршення самопочуття. Зокрема, головний біль, запаморочення, нудоту чи втому. Також у зоні ризику ті, хто має хронічні захворювання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікує чистотіл. Його хімічний склад є справжнім скарбом, що включає алкалоїди, флавоноїди, органічні кислоти та різноманітні вітаміни. Саме синергія цих компонентів забезпечує рослині такий широкий спектр фармакологічної дії, роблячи її предметом численних досліджень.

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Дата публікації
Кількість переглядів
463
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