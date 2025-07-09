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Магнітна буря 9 липня: яка її потужність
Сонячна активність буде низькою.
У середу, 9 липня, сонячна активність буде на низькому рівні. Магнітна буря - зеленого рівня К-індекс 1.7.
Про це повідомляє ресурс Мeteoagent.
Сьогодні, 9 липня, геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою.
Зауважимо, хоч активність Сонця зменшилася, але метеозалежні люди відчуватимуть легке погіршення самопочуття. Зокрема, головний біль, запаморочення, нудоту чи втому. Також у зоні ризику ті, хто має хронічні захворювання.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікує чистотіл. Його хімічний склад є справжнім скарбом, що включає алкалоїди, флавоноїди, органічні кислоти та різноманітні вітаміни. Саме синергія цих компонентів забезпечує рослині такий широкий спектр фармакологічної дії, роблячи її предметом численних досліджень.