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Магнитная буря 9 июля: какая ее мощность
Солнечная активность будет низкой.
В среду 9 июля солнечная активность будет на низком уровне. Магнитная буря – зеленого уровня К-индекс 1.7.
Об этом сообщает ресурс Мeteoagent.
Сегодня, 9 июля, геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой.
Заметим, хоть активность Солнца снизилась, но метеозависимые люди будут испытывать легкое ухудшение самочувствия. В частности, головная боль, головокружение, тошнота или усталость. Также в зоне риска имеют хронические заболевания.
Напомним, ранее мы писали о том, что лечит чистотел. Его химический состав является настоящим кладом, включающим алкалоиды, флавоноиды, органические кислоты и разнообразные витамины. Именно синергия этих компонентов обеспечивает растению такой широкий спектр фармакологического действия, производя его предметом многочисленных исследований.