Курс валют на 9 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на среду, 9 июля. / © УНИАН

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Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 9 июля. Доллар прибавил 5 коп. Евро вырос на 3 коп., злотый уменьшился на 1 коп.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Курс доллара

1 доллар США - 41,84 (+5 коп.)

Курс евро

1 евро - 49,05 (+3 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,55 (-1 коп.)

Как сообщалось, с началом июля и второго полугодия года доллар в Украине продолжил демонстрировать относительную стабильность курса в отличие от евро, стоимость которого растет не по дням, а по часам. Что происходит с курсом валют в Украине, покупать или продавать валюту сейчас — рассказали финансовые аналитики.

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Дата публикации 22:22, 04.07.25 Количество просмотров 9 Остановится ли рост цен? Прогноз Нацбанка!