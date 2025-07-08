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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 9 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна немного ослабла по отношению к валюте.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

НБУ установил курс валют на среду, 9 июля. / © УНИАН

Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 9 июля. Доллар прибавил 5 коп. Евро вырос на 3 коп., злотый уменьшился на 1 коп.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,84 (+5 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 49,05 (+3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,55 (-1 коп.)

Как сообщалось, с началом июля и второго полугодия года доллар в Украине продолжил демонстрировать относительную стабильность курса в отличие от евро, стоимость которого растет не по дням, а по часам. Что происходит с курсом валют в Украине, покупать или продавать валюту сейчас — рассказали финансовые аналитики.

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