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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні: куди бив ворог

У ніч проти 9 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по території України, застосувавши дрони, крилаті та аеробалістичні ракети.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
РФ завдала масованого удару по Україні

РФ завдала масованого удару по Україні / © Associated Press

Російські війська в ніч проти 9 липня здійснили масований ракетно-дроновий обстріл по території України.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Під час атаки росіяни використали ударні безпілотники типу «Шахед», крилаті ракети Х-101, а також аеробалістичні ракети типу «Кинджал».

За інформацією військових, під основний удар потрапили міста Луцьк, Тернопіль і Житомир.

Зокрема, на Житомирщині була атакована авіабаза в Озерному — за попередніми даними, туди прилетіли саме «Кинджали».

Основна частина ракет і дронів була спрямована у бік Тернополя та Луцька.

По Луцьку загарбники завдали ударів одразу кількома типами озброєння: «шахедами», ракетами Х-101 та «Кинджалами».

Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив, що в результаті удару у Луцьку зафіксовано загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів та пожежу на території одного з підприємств.

Інформації щодо жертв не надходило.

Подробиці щодо наслідків атаки наразі уточнюються.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 9 липня в Луцьку пролунала серія вибухів.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 9 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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