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Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні: куди бив ворог
У ніч проти 9 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по території України, застосувавши дрони, крилаті та аеробалістичні ракети.
Російські війська в ніч проти 9 липня здійснили масований ракетно-дроновий обстріл по території України.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Під час атаки росіяни використали ударні безпілотники типу «Шахед», крилаті ракети Х-101, а також аеробалістичні ракети типу «Кинджал».
За інформацією військових, під основний удар потрапили міста Луцьк, Тернопіль і Житомир.
Зокрема, на Житомирщині була атакована авіабаза в Озерному — за попередніми даними, туди прилетіли саме «Кинджали».
Основна частина ракет і дронів була спрямована у бік Тернополя та Луцька.
По Луцьку загарбники завдали ударів одразу кількома типами озброєння: «шахедами», ракетами Х-101 та «Кинджалами».
Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив, що в результаті удару у Луцьку зафіксовано загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів та пожежу на території одного з підприємств.
Інформації щодо жертв не надходило.
Подробиці щодо наслідків атаки наразі уточнюються.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 9 липня в Луцьку пролунала серія вибухів.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 9 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.