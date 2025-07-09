Росія атакує Україну БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну в ніч проти 9 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

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Наразі БпЛА присутні у більшій частині регіонів України, переважна частина прямує в сторону західних областей.

«В повітряному просторі велика кількість ворожих ударних БпЛА! Залучено засоби щодо їх збиття. У разі оголошення тривоги — прямуйте в укриття», — заявили у Повітряних силах.

Раніше повідомлялося, що Україна може зіткнутися з критичною нестачею ракет для систем протиповітряної оборони ще до кінця літа.

Ми раніше інформували, що Росія збільшує кількість атак дронами.

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