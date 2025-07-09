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- Украина
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Россия атакует Украину БпЛА: карта тревог
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 9 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.
В настоящее время БПЛА присутствует в большей части регионов Украины, подавляющая часть направляется в сторону западных областей.
«В воздушном пространстве большое количество вражеских ударных БПЛА! Привлечены средства по их ущербу. В случае объявления тревоги — направляйтесь в укрытие», — заявили в Воздушных силах.
Ранее сообщалось, что Украина может столкнуться с критической нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны еще до конца лета.
Мы ранее информировали, что Россия увеличивает количество атак дронами.