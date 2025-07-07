Обстрел Запорожья: резко возросло количество пострадавших (обновлено)

Удар по Запорожью 7 июля

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В результате атаки РФ на Запорожье возросло количество пострадавших. Так, из-за вражеского удара ранения получили 17 человек.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров.

"Четыре человека госпитализированы. Одиннадцати врачи оказали неотложную помощь. Еще два человека проходят обследование", - детализировал он.

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По данным ГСЧС , повреждены жилые дома, здание одного из высших учебных заведений и предприятия.

Спасатели ликвидируют очаги возгорания и проводят поисково-спасательные работы.

"Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Ликвидация последствий продолжается. На месте работают психологи ГСЧС и все экстренные службы города", - отметили в ведомстве.

Информация уточняется.

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Удар по Запорожью 7 июля

Напомним, Россия утром 7 июля атаковали Запорожье беспилотниками. В городе зафиксированы разрушения, ранены люди. Есть разрушения и раненые.

Предварительно, речь шла о по меньшей мере 10 пострадавших в результате удара по городу. Известно, что среди разрушаемых объектов — университет «Запорожская политехника».

В общей сложности враг 6 раз ударил по Запорожью «Шахедами». Повреждены жилые дома, здание университета и предприятия.