Украинская компания "Мономах" продавала чай в РФ - владельца уже ищут

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Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему обхода санкций, по которой украинский чай попадал на российский рынок, несмотря на войну. Один из бенефициаров «Мономаха» исчез 16 июня и находится в розыске.

Об этом пишет БизнесЦензор.

СБУ объявила в розыск совладельца одного из крупнейших украинских производителей чая и кофе АО «Мономах» Тараса Барабаша.

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По информации на сайте МВД, дата исчезновения бизнесмена указана 16 июня.

По данным судебного реестра, 10 июня СБУ провела обыски в офисах «Мономаха» и у ряда сотрудников компании в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса (Пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

По данным следствия, совладелец «Мономаха», несмотря на установленный запрет, организовал схему поставки продукции в страну-агрессор путем скрытого транзита через Польшу в Беларусь, а уже оттуда — в РФ.

Для этого он привлек бухгалтера «Мономаха», а также руководителя отдела экспортных продаж компании, на которого в Польше оформлена компания Lovare Sp. z oo.

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Следовательно, произведенную в Украине продукцию организаторы схемы экспортировали в Польшу в адрес компании Lovare Sp. z oo», после чего она поставлялась на адрес белорусской «Натур Текнолоджис», а в дальнейшем товар продавали российским компаниям для продажи на рынке РФ.

В частности, следователям СБУ удалось зафиксировать цепочку поставки продукции в адрес российского ООО «ЛДК», работавшего, по меньшей мере, до мая 2024 года, свидетельствуют материалы дела.

Соломенский районный суд Киева признал аргументы СБУ убедительными и арестовал изъятые при обыске у бухгалтера «Мономаха» смартфон и ноутбук. В то же время судья отказался избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей и отправил под круглосуточный домашний арест.

По данным YouControl, АО «Мономах» принадлежит Богдану Барабашу (60,05%) и Тарасу Барабашу (39,94%). После полномасштабного вторжения России в Украину и запрета российских чайных брендов, до войны занимавших до 40% рынка, «Мономах» удвоил выручку до 2,3 млрд грн в 2024 году и занял более 25% доли рынка чая в Украине.

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Около трети всех продаж (свыше 700 млн грн) приходится на крупнейшую торговую сеть страны — АТБ, остальные — на ритейлеров Metro, «Варус», «Сильпо», Auchan, Novus и другие. Кроме того, компания активно снабжает продукцию по государственным контрактам — для «Укрзализныци», медицинских учреждений, Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины.

В то же время, товары под брендами «Мономах» и «Lovare» до сих пор продаются на российских маркетплейсах. В частности, их можно найти на Wildberries, уплачивающей налоги в бюджет РФ, а также на Ozon, владельцем которого является структура АФК «Система» российского олигарха Юрия Ковальчука — приближенного к Владимиру.