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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне атакуют Запорожье дронами: есть "прилеты", много раненых

Запорожье подверглось шести ударам «Шахедами», в результате чего повреждены жилые дома, здание университета и предприятия.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Атака дронами по Украине

Атака дронами по Украине / © ТСН.ua

Российские войска утром 7 июля атакуют Запорожье беспилотниками. В городе зафиксированы разрушения, ранены люди.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Враг атакует Запорожье БпЛА. Предварительно есть разрушения и раненые. До отбоя будьте в безопасности!» — призвал глава ОГА.

Впоследствии он уточнил, что по предварительным данным, из-за дроновой атаки на город пострадали по меньшей мере 10 человек.

В общем враг нанес по Запорожью шесть ударов «Шахедами». Повреждены жилые дома, здание университета и предприятия города.

Напомним, российские оккупанты в очередной раз устроили атаку по разным городам Украины. Так, в ночь на 7 июля враг запустил 4 ракеты и 101 беспилотник. В 10 локациях была зафиксированы «прилеты».

ТСН.ua собрал все подробности ночной атаки на Харьков, Киев и Одессу. Из-за российских ударов погибли люди, произошли разрушения, возникли пожары и задерживаются поезда.

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