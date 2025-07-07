ISW раскрыл новую коварную тактику России — делают это сознательно

РФ ежедневно терроризирует Украину / © Getty Images

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Российские силы все чаще совершают дроновые атаки на гражданскую инфраструктуру в Украине. Такие удары сознательны.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Россия все чаще использует тактику массированного накопления дронов вблизи цели, что позволяет наносить синхронные точечные удары с большей эффективностью.

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«Россия, очевидно, намеренно целится по украинских гражданских, в том числе применяя двойные удары, чтобы нанести урон спасателям, и атакуя военные комиссариаты», — говорится в отчете ISW.

Эксперты отмечают, что Россия адаптирует как технические характеристики беспилотников большой дальности, так и тактические подходы к ударам, что указывает на целенаправленность атак против мирного населения.

В ночь на 6 июля Россия нанесла серию комбинированных ракетно-дроновых ударов по территории Украины. В частности, зафиксированы «двойные удары» — так называемая тактика, когда по спасателям наносится повторный удар по прибытии на место происшествия. Такие атаки были зафиксированы в Харькове и Херсоне, сообщает ГСЧС.

ISW также сообщает, что один из целенаправленных ударов был направлен по территориальному центру комплектования (ТЦК) в Кременчуге. Это уже третья атака на ТЦК в Полтавской области с 30 июня. По оценкам аналитиков эти удары могут быть направлены на подрыв мобилизационных процессов в Украине.

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Напомним, российские оккупационные войска нанесли удар дронами по Харькову 7 июля, в результате которого повреждены жилые многоэтажки города. Число пострадавших стремительно растет — уже более 20 человек.