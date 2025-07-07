ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
744
Время на прочтение
1 мин

Ночью армия РФ ударила по Одессе: есть погибший

Российские войска 7 июля обстреляли Одессу, убив гражданского человека.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удар по Однси 7 июля

Удар по Однси 7 июля

Ночью 7 июля армия РФ ударила по Одессе. В результате атаки погиб один человек.

Об этом сообщает начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

Как отметил чиновник, произошло возгорание помещения для охраны возле новостройки.

"К сожалению, один охранник погиб. Искренние соболезнования родным и близким", - констатировал он.

По данным ГСЧС , повреждены 10 гаражных помещений, административное здание на территории СТО и несколько строительных вагончиков. Уничтожены легковые, грузовые автомобили и автобус. Возникли пожары, ликвидированные спасателями.

Над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.

Информация уточняется.

Напомним, днем 3 июля РФ ударила по припортовой инфраструктуре Одессы. К сожалению, есть жертвы и потерпевшие. Как отметили в ОВА, российская армия применила кассетную баллистическую ракету.

«Два человека погибли. Также известно о трех раненых — им оказывают медицинскую помощь», — отметил он.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
744
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie