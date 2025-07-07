Ночью армия РФ ударила по Одессе: есть погибший

Удар по Однси 7 июля

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Ночью 7 июля армия РФ ударила по Одессе. В результате атаки погиб один человек.

Об этом сообщает начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

Как отметил чиновник, произошло возгорание помещения для охраны возле новостройки.

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"К сожалению, один охранник погиб. Искренние соболезнования родным и близким", - констатировал он.

По данным ГСЧС , повреждены 10 гаражных помещений, административное здание на территории СТО и несколько строительных вагончиков. Уничтожены легковые, грузовые автомобили и автобус. Возникли пожары, ликвидированные спасателями.

Над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.

Информация уточняется.

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Напомним, днем 3 июля РФ ударила по припортовой инфраструктуре Одессы. К сожалению, есть жертвы и потерпевшие. Как отметили в ОВА, российская армия применила кассетную баллистическую ракету.

«Два человека погибли. Также известно о трех раненых — им оказывают медицинскую помощь», — отметил он.